Manon Nia Les Disquaires Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En ces temps hivernaux, Manon Nia et son groupe vous invite à vous réchauffer avec le rythme endiablé de la Soul et du Funk, des covers en anglais et des compositions en français vous attendent !

Manon Nia, jeune chanteuse, développe sa musique autour du jazz puis l’envie lui vient d’écrire des chansons dans un rythme plus soul/funk. Elle écrit un premier EP en français, Vraisemblant, qui tout en étant riche de ces influences est aussi très engagé au niveau des textes. Un mélange inédit. Avec de nouvelles chansons à faire découvrir, Manon Nia et ses 6 musiciens vous invitent aux disquaires pour une soirée solaire !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lesdisquaires.com/event/manon-nia/

Manon Nia