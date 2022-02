Manon Maley Atelier des arts de Ste Marguerite, 10 février 2022, Marseille.

Manon Maley

Atelier des arts de Ste Marguerite, le jeudi 10 février à 20:30

Retrouvez Manon, finaliste de The Voice All Stars 2021 en concert 2 représentations : 14H30 et 20H30 le 10 février Atelier des Arts de Marseille 133 Boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille TARIF : 15€ Etudiant/sénior : 12€ Réservations : Théâtre Ste-Marguerite : 04 91 26 09 06 OU 06 16 16 05 76 Serena, une chanteuse de 10 ans à la voix d’or sera interprétera un titre à cette occasion ainsi que le duo Lilou Frank ! Pour Manon, chanter est une véritable thérapie depuis déjà toute petite : « Quand je chante, j’oublie mes soucis. Heureusement que la musique a été là pour m’aider ». En participant à The Voice Kids à l’âge de 15 ans, elle émerveille le jury avec sa reprise de « Writing’s on the Wall » de Sam Smith en particulier Soprano et Patrick Fiori qui deviendra son coach pour l’aventure. On retrouve la jeune Marseillaise de caractère à l’édition The Voice All Stars en 2021 où elle finira là encore, finaliste. Coachée par Florent Pagny cette fois-ci elle confirme son talent de chanteuse aux côtés des plus grands puisqu’elle fera un duo avec Amel Bent en interprétant « Tu n’es plus là ». Sa voix profonde et grave et son timbre unique font d’elle une chanteuse plein d’avenir.

15 / 12€

♫♫♫

Atelier des arts de Ste Marguerite 133, bd sainte Marguerite 13009 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:30:00