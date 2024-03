MANON LEPOMME THEATRE TRIANON Bordeaux, jeudi 23 janvier 2025.

Manon Lepomme, comédienne liégeoise, occupe depuis plusieurs années une place importante dansle paysage de l’humour en Francophonie. Elle commence sa carrière en 2012 avec son seul en scène« Je vous fais un dessin ? » qui remporte un certain succès en Belgique, mais aussi en France et enSuisse.C’est surtout avec son deuxième spectacle « Non, je n’irai pas chez le psy ! » qu’elle se fait connaitredu grand public. Elle remporte le prix du meilleur spectacle d’humour en 2018 au Fes??val Offd’Avignon. Elle se produira même au Québec.En 2019, elle par??cipe aux trois plus grands fes??vals d’Humour de la Fédéra??on Wallonie Bruxelles :Rochefort, Bastogne, le Voo Rire de Liège. Au total, elle aura joué ce spectacle plus de 400 fois. Ellerecevra également le prix de Talent Wallon en 2017, octroyé par le Parlement Wallon.Depuis janvier 2022, elle est en tournée avec son one-woman show Je vais beaucoup mieux,merci ! mis en scène par Mathieu Debaty et co-écrit par Marc Andreini. C’est de nouveau un énormesuccès : plus de 150 dates en 1an dont un Fes??val d’Avignon Sold Out en 2022.Cette année encore, Manon Lepomme était présente à l’édi??on 2023 avec 12 représenta??ons – 10sold out – 2313 spectateurs.Parallèlement à cela, Manon Lepomme produit le spectacle « Trois Amies » dans lequel elle partagel’affiche avec deux comédiennes de talent : Isabelle Hauben et Isabelle Innocente. Ce??e pièce a étéécrite par les trois protagonistes et Marc Andreini, auteur liégeois. Ce spectacle est également unvéritable succès.Manon Lepomme confirme une valeur sûre de l’humour belge. Ce??e talentueuse humoriste est lachampionne de l’autodérision. Sa proximité avec le public et son authen??cité rendent chaquereprésenta??on unique et redoutablement efficace.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2025-01-23 à 20:00

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33