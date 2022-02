Manon Lepomme : Non, je n’irai pas chez le psy ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Manon Lepomme : Non, je n'irai pas chez le psy ! Compagnie du Café-Théâtre, 23 février 2022, Nantes. Représentations du 22 au 26 février 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

17 € / 22 € (hors frais de location éventuels)

One woman show.Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante.Vous pensez que Manon est excessive ? Non, elle est juste entière!Au lieu d'aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l'Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof.Le tout avec humour, folie et son petit accent belge !

