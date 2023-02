MANON LEPOMME JE VAIS BEAUCOUP MIEUX MERCI ! COMEDIE LA ROCHELLE, 11 février 2023, LA ROCHELLE.

MANON LEPOMME JE VAIS BEAUCOUP MIEUX MERCI ! COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-11 21:00. Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d'aller chez le psy, Manon Lepomme confirme avec cette nouvelle performance être une valeur sûre de l'humour belge. Cette talentueuse humoriste est la championne de ce qu'il y a de plus compliqué : l'art de l'autodérision. Sa proximité avec le public et son authenticité rendent chaque représentation unique et redoutablement efficace. Manon a 33 ans et se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? Pourquoi on vieillit ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di ! Le tout dans un fou rire continu avec un regard d'une impitoyable lucidité sur l'existence et le temps qui passe.

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

