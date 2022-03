Manon Lepomme : Je vais beaucoup mieux, merci ! Compagnie du Café-Théâtre, 12 novembre 2022, Nantes.

17 € / 22 € Représentations du 8 au 12 novembre 2022 à 20h30 dans la grande salle

One woman show. Après avoir évité à plus de 200 000 spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme confirme, avec ce nouveau spectacle, être une valeur sûre de l’humour belge. “Je vais beaucoup mieux, merci !” est un véritable spectacle sur l’identité et sur les étapes de la vie où Manon compte bien vous questionner en vous faisant pleurer de rire et d’émotion. Que reste-t-il de la petite Manon qui veut sauver le monde ? Comment est la grande Manon ? Et si Manon a des enfants, est-ce qu’ils lui ressembleront ? Comment faire pour ne pas ressembler à ses parents ? Autant de questions que se pose Manon pendant 80 minutes, dans un fou rire continu mais avec un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe. Un spectacle au rythme époustouflant saupoudré d’une impressionnante capacité à l’improvisation et d’interaction avec le public !

