Manon Garcia à Louise Michel Bibliothèque Louise Michel, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Philosophons avec Manon Garcia à la bibliothèque Louise Michel : rencontre le 5 avril à 19h

Le mercredi 5 avril à 19h, nous vous proposons une rencontre tout en philosophie avec Manon Garcia.

Dans ses essais, l’autrice présente une analyse féministe de la soumission et de ses causes et explore la notion de consentement. Elle a reçu le prestigieux prix des Rencontres philosophiques de Monaco 2022 à l’occasion de la sortie de son livre « La conversation des sexes »…

Et pour (re)lire son œuvre en version papier, c’est par ici !

Pour (re)découvrir ses textes en version numérique, c’est par là.

Et pour l’entendre de vive voix, c’est encore là.

Manon Garcia est philosophe et professeure à l’Université de Berlin

Après On ne naît pas soumise, on le devient (Climats, 2018), elle fait paraître La Conversation des sexes (Flammarion, 2021). Elle a compilé, traduit et présenté des textes de femmes philosophes dans Philosophie féministe (Vrin, 2021).

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-louise-michel-6320 01 58 39 32 10 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel

Manon Garcia © Claire Simon