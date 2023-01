MANON DES SOURCES ET UGOLIN Villemoustaussou Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’Évènement: Aude

VILLEMOUSTAUSSOU

MANON DES SOURCES ET UGOLIN Villemoustaussou, 12 février 2023, Villemoustaussou Villemoustaussou. MANON DES SOURCES ET UGOLIN Place de l’Eglise Villemoustaussou Aude

2023-02-12 – 2023-02-12 Villemoustaussou

Aude Villemoustaussou 10 EUR Le dimanche 12 février ce n’est pas UNE mais DEUX pièces de théâtre, qui seront programmées à 15h avec Manon des sources et Ugolin, les chefs d’oeuvres de Marcel Pagnol joués par la Cie Baudracco salle Brassens. Quand l’eau vient à manquer dans un village !

Une magnifique fresque, haute en couleurs, dans la Provence aride des années 30.

12 comédiens sur scène vous feront revivre cette tragédie.

Adaptation Théâtrale de Jean-Claude Baudracco, d’après les dialogues du film de Marcel Pagnol de 1952.

Nous aurons beaucoup de plaisir à entendre ces dialogues irrésistibles, teintés de clairvoyance.

Les personnages dégagent une force et une dimension dramatique.

Ces acteurs talentueux, avec leur truculence et leur jeu d’acteur soigné, vont donner un grand moment à vivre. +33 6 44 02 38 24 https://www.circulanim.fr/ Villemoustaussou

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, VILLEMOUSTAUSSOU Autres Lieu Villemoustaussou Adresse Place de l'Eglise Villemoustaussou Aude Ville Villemoustaussou Villemoustaussou lieuville Villemoustaussou Departement Aude

Villemoustaussou Villemoustaussou Villemoustaussou Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemoustaussou-villemoustaussou/

MANON DES SOURCES ET UGOLIN Villemoustaussou 2023-02-12 was last modified: by MANON DES SOURCES ET UGOLIN Villemoustaussou Villemoustaussou 12 février 2023 Aude Place de l'Eglise Villemoustaussou Aude Villemoustaussou Villemoustaussou Aude

Villemoustaussou Villemoustaussou Aude