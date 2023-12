Manolo Redondo (Release Party) + Cymbaline + Suzy 2 L’international Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Le mardi 23 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente:

MANOLO REDONDO

Release Party

(Paris, FR – Indie Pop)

Songwriter Folk installé à Paris depuis 10 ans, Manolo Redondo a sorti son premier album A Drop… en 2015, et s’est spécialisé pendant quelques années dans les premières parties d’artistes folk anglo-saxons de passage en France (Vetiver, Marlon Williams, The Apartments). Deux ans plus tard, un deuxième lp nommé Helmet On est enregistré, et le chanteur part en tournée accompagné d’un groupe, en France Allemagne et Suisse. Ses chansons ont été diffusées dur les ondes de la BBC, Fip, France Culture et d’autres radios en France et à l’international.

En 2021, une oeuvre collaborative avec le vidéaste Daniel Johnson voit le jour, le désertique film / ep Lost & Found dont la version discographique sera sortie par le label anglais Violette

Records. Deux ans plus tard, un nouvel album est prêt, Dam Gonna Break, plus épuré et plus nerveux que les précédents, et le groupe fait son retour sur scène à Paris.

https://manoloredondo.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/manoloredondo_musico/

CYMBALINE

(Paris, FR – Indie Pop)

Lors de leur rencontre en 2008, Florian Duboé et Cyriane Girouard se parlent immédiatement de musique. Liés par cette passion commune, ils arpentent les concerts, s’enrichissent de leurs découvertes respectives et enregistrent quelques reprises de manière informelle au fil des années. Elle joue de la guitare et chante, il chante et joue de plusieurs instruments, ils imaginent ainsi Cymbaline dans une envie commune de créer une musique qui leur ressemble.

Les premières chansons naissent en 2019, composées et écrites par Florian et Cyriane en anglais et en français. La même année, trois musiciens rejoignent le projet, apportant avec eux leur expérience et leur sensibilité : David Bouhanna (batterie) qui co-produit et mixe le premier EP, Adrien Brunel (basse) et Alexandre Delmas (claviers). Cymbaline est né, porté par cinq instruments dont la place est essentielle. Le 3 juin 2022 sort leur 1er ep “Façade”, présentant six chansons qui explorent le passage à l’âge adulte, l’amour, le deuil, l’apprentissage et la connaissance de soi. Le groupe célèbre cette sortie le soir-même au Popup du Label qui affiche complet !

En janvier 2023, Adrien Brunel cède sa place à Richard Guyot afin de se lancer dans d’autres aventures personnelles.

Cymbaline c’est le calme et la tempête. Un univers où la douceur des mélodies s’enveloppent d’arrangements bruts et complexes, mêlant nostalgie des années 60 et puissance des productions indépendantes modernes.

ditto.fm/facade-cymbaline

https://www.instagram.com/cymbaline_band/

SUZY 2

(Paris, FR – Indie Pop)

SUZY 2 est arrivée. Comme le soleil en plein hiver elle a pris son temps, et à raison. Elle nous hypnotise avec ses chansons mélancoliques, où le coeur et la tête n’ont de cesse de se battre. On écoute sa voix magnétique à l’infini, on pourrait ne jamais arrêter. Elle fait écho au revival 60’s de la fin des années 90 / 2000 comme Broadcast ou Holly Golightly, autant qu’à la nouvelle scène indé féminine de Angel Olsen, Alvvays ou encore Julia Jacklin. Nous resterons envouté.e.s à tout jamais. Sorcellerie ? Je vous dis oui.

https://www.instagram.com/suzy.deux/

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

