ATELIER CREATIF À PARTAGER EN FAMILLE MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 25 mars 2023, La Richardais. ATELIER CREATIF À PARTAGER EN FAMILLE Samedi 25 mars, 10h00 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures SAMEDI 25 MARS À 10H

Dans le cadre de la grande semaine de la petite enfance, le Musée MANOLI ouvre ses portes aux enfants de 18 mois à 3 ans pour une rencontre « »POP » » !

Au programme : découverte du Musée de manière ludique et sensorielle, activités et atelier créatif proposés autour de la couleur. La durée de la rencontre sera d’1h, tous les participants pourront rester explorer le Musée plus ou moins longtemps, selon leurs besoins. De 18 mois à 3 ans – La présence d’un adulte participant à l’atelier et obligatoire

6€/participant – sur inscription MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T11:00:00+01:00

