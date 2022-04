Manoirs et château – rando journée, 2 août 2022, .

Manoirs et château – rando journée

2022-08-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-02 16:00:00 16:00:00

Lieu pendant longtemps stratégique, grâce à l’omniprésence de la mer et la proximité du royaume d’Angleterre, le Cotentin a accumulé au cours du temps des richesses insoupçonnées. La pêche, la construction navale, l’agriculture et bien sûr les industries militaires ont toutes participer à en faire un territoire prospère. Ainsi, on y trouve aujourd’hui une multitude manoirs et châteaux, construits par de puissants seigneurs locaux tout comme des bâtiments plus modernes, les phares, témoins du passé glorieux du territoire.

