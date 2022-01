Manoir sans défense – Théâtre Trie-Château, 26 février 2022, Trie-Château.

Manoir sans défense – Théâtre Trie-Château

2022-02-26 – 2022-02-26

Trie-Château Oise Trie-Château

Pièce de théâtre de boulevard dont le thème est le suivant » Ce manoir perdu en pleine campagne va être mis aux enchères, et on dit dans la région qu’il renferme un trésor. Le moment est idéal, personne ne viendra ce week-end, on pourra donc fouiller discrètement, avant qu’il ne soit vendu. Voilà la réflexion de six personnages, qui se croyant seuls vont devoir faire avec ces concurrents nocturnes. Il faudra bien essayer de manipuler ou d’éliminer les autres, à moins que des alliances plus propices ne voient le jour ? Le prix est laissé à l’appréciation du spectateur, chapeau à la sortie. Réservation indispensable au 06-79-03-15-59

gisjacques@gmail.com http://www.troupedufourapain.fr/

acteur de la troupe

Trie-Château

