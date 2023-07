Spectacle : performance de graphisme Manoir Sainte-Suzanne Saint-Martin-le-Hébert, 16 septembre 2023, Saint-Martin-le-Hébert.

Spectacle : performance de graphisme 16 et 17 septembre Manoir Sainte-Suzanne

Performance de graphisme par Quentin DUROUX : réalisation d’une fresque au cours des deux journées (3,60m X1,80)

« Se définit comme un artiste utilisant des médiums différents

Né à Paris en 1996

Obtient un bac d’arts appliqués , suit un eformation de communication graphique à la cambre puis obtient un bachelor en narration à l’ERG à Bruxelles

Il termine sa formation dans l’atelier de Guillaume Guilpart au Paris Print club

Avec différentes expositions à son parcours, il collabore avec le rappeur Squidiji et prépare acteullemnt une exposition sur les Bosozoku avec Charles Deroyan et un roman graphique avec Josiane Balasko «

Manoir Sainte-Suzanne 4 chemin de l’abbaye, 50260 Sottevast Saint-Martin-le-Hébert 50260 L’abbaye Manche Normandie 06 34 21 60 90 http://www.manoirsaintesuzanne.fr/ https://www.facebook.com/ManoirSainteSuzanne Le « manoir Sainte-Suzanne », plus connu bien souvent comme « la ferme de l’Abbaye » est situé dans le creux d’une étroite vallée irriguée par le ruisseau de la Planquette à Sottevast, en bordure de Rocheville et Saint-Martin-le-Hébert.

Ce « manoir Sainte Suzanne » a connu ses heures de gloire à partir du XIème siècle en tant que domaine monastique de l’abbaye de Lessay

Afin de donner un sens à la restauration que nous devons envisager sur le Manoir Sainte Suzanne, l’idée est de créer une association dont l’objectif sera de proposer et mettre en œuvre des activités culturelles autour de la création, de la lecture, de l’écriture Stationnement à proximité-Accès difficile pour PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Guy DURAND