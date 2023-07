Visite guidée de la chapelle Manoir Sainte-Suzanne Saint-Martin-le-Hébert, 16 septembre 2023, Saint-Martin-le-Hébert.

Visite guidée de la chapelle 16 et 17 septembre Manoir Sainte-Suzanne Durée 30 min.

Visites de la chapelle

Conférence du pays d’Art et histoire (histoire du lieu)

Artisanat ( poterie, bois, cuir..)

Expositions ( Sculptures, gravure, peinture …)

Concerts ( Louisana Song , om sage….)

Atelier d’écriture

Scènes ouvertes

Le « manoir Sainte-Suzanne », plus connu bien souvent comme « la ferme de l'Abbaye » est situé dans le creux d'une étroite vallée irriguée par le ruisseau de la Planquette à Sottevast, en bordure de Rocheville et Saint-Martin-le-Hébert.

Ce « manoir Sainte Suzanne » a connu ses heures de gloire à partir du XIème siècle en tant que domaine monastique de l’abbaye de Lessay

Afin de donner un sens à la restauration que nous devons envisager sur le Manoir Sainte Suzanne, l’idée est de créer une association dont l’objectif sera de proposer et mettre en œuvre des activités culturelles autour de la création, de la lecture, de l’écriture Stationnement à proximité-Accès difficile pour PMR

