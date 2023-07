Visite guidée du Manoir Saint Paterne Manoir Saint Paterne Pontpoint Catégories d’Évènement: Oise

Visite guidée du Manoir Saint Paterne Dimanche 17 septembre, 15h00 Manoir Saint Paterne entrée libre, aux horaires de visite (15h, 16h, 17h) Visite en groupe à trois horaires possibles:

15h, 16h, ou 17h Manoir Saint Paterne 226 rue Saint Gervais, 60700 Pontpoint Pontpoint 60700 Maison Forestière des Goulerons Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 24 47 Manoir datant du 13eme-14 eme siecle, à proximité de l’abbaye royale du Moncel, ancienne commanderie templière.

Visite commentée par les propriétaires entrée sur la rue St Gervais, rue principale de Pontpoint Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

