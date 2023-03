Trouvères au Manoir Manoir Saint-Mars-d'Égrenne Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Mars-d'Égrenne

Trouvères au Manoir Manoir, 29 juillet 2023, Saint-Mars-d'Égrenne . Trouvères au Manoir La Bonelière Manoir Saint-Mars-d’Égrenne Orne Manoir La Bonelière

2023-07-29 21:00:00 21:00:00 – 2023-07-29

Manoir La Bonelière

Saint-Mars-d’Égrenne

Orne . Dans le cadre merveilleux du Manoir de la Bonelière, venez écouter une selection de textes médiévaux, entrecoupé de musique d’époque. Béroul, Marie de France et Chrétien de Troyes résonneront dans le jardin médiéval aux côtés d’Adevinaille ! Dans le cadre merveilleux du Manoir de la Bonelière, venez écouter une selection de textes médiévaux, entrecoupé de musique d’époque. Béroul, Marie de France et Chrétien de Troyes résonneront dans le jardin médiéval aux côtés d’Adevinaille ! Manoir La Bonelière Saint-Mars-d’Égrenne

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Mars-d'Égrenne Autres Lieu Saint-Mars-d'Égrenne Adresse Saint-Mars-d'Égrenne Orne Manoir La Bonelière Ville Saint-Mars-d'Égrenne Departement Orne Tarif Lieu Ville Manoir La Bonelière Saint-Mars-d'Égrenne

Saint-Mars-d'Égrenne Saint-Mars-d'Égrenne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mars-d'egrenne /

Trouvères au Manoir Manoir 2023-07-29 was last modified: by Trouvères au Manoir Manoir Saint-Mars-d'Égrenne 29 juillet 2023 La Bonelière Manoir Saint-Mars-d'Égrenne Orne Manoir Saint-Mars-d'Égrenne Orne

Saint-Mars-d'Égrenne Orne