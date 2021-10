Manoir Molle + Tamara Goukassova | Concert filmé Repliqua #4 Videodrome 2, 17 novembre 2021, Marseille.

Manoir Molle + Tamara Goukassova | Concert filmé Repliqua #4

Videodrome 2, le mercredi 17 novembre à 20:30

[http://www.videodrome2.fr](http://www.videodrome2.fr)finement, Repliqua est un projet de concerts filmés et enregistrés dans la salle de cinéma du Videodrome 2. D’abord sans public, il ouvre ses portes en septembre 2021. Repliqua cherche à renforcer une forme d’intimité entre musicien et public, offrir un moment d’écoute particulier, ce que permet la salle de cinéma du Videodrome 2 avec ses 49 places. Une attention particulière est portée à la captation sonore à la prise d’images filmées. Les vidéos sont ensuite postées sur YouTube en accès libre. Repliqua souhaite ainsi participer à la diffusion de la scène musicale alternative Marseillaise et espère laisser un témoignage de toute sa vitalité. D’une durée d’une heure environ, Repliqua est un rendez-vous bi-mensuel qui se tiendra tout au long de l’année les mercredi ou jeudi. _____ :: Au programme :: Repliqua et Videodrome 2 accueillent Manoir Molle et Tamara Goukassova pour deux nouveaux concerts enregistrés en salle et en public. Ouverture de la billetterie à 20h. Attention, les places sont limitées ! » plus d’infos et extraits : [https://wp.me/p7zfFm-23y4](https://wp.me/p7zfFm-23y4) _____ :: Les tarifs :: PRIX LIBRE Nous souhaitons que le cinéma demeure accessible à toutes et tous. Nous souhaitons pouvoir porter la singularité de notre modèle de diffusion non commercial. La curiosité, et le plaisir des images ne doivent pas être un privilège. Si nous conseillons un prix, 5 euros (celui que nous appliquions jusqu’à présent), ce sera prix libre à partir de janvier 2020, pour toutes les séances organisées et portées par l’équipe de Videodrome 2, signalées en conséquence dans nos supports de communication. Adhésion annuelle obligatoire de 5 euros (année civile) La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de chaque séance _____ :: Les infos pratiques :: Videodrome 2 49, cours Julien – 13006 Marseille > www.videodrome2.fr

Prix libre

♫♫♫

Videodrome 2 49 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T23:00:00