Visite libre des jardins et de l’extérieur du manoir (16ème et 17ème siècle).

Manoir Le Lézard Le Lézard, 22390, Bourbriac Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089036 Manoir 16ème et 17ème siècles

Le bâtiment principal est flanqué à droite d’une tourelle et d’une aile.

– réfection à l’identique du muret de la cour et de ses balustres (1992), avec la participation de l’État, du Ministère de la Culture et du Conseil Général.

– réfection des joints de l’ensemble du manoir (1995)

– réparation charpente et réfection complète de la toiture (2004)

– remis à l’identique des fenêtres : pose de meneaux, vitraux, volets intérieurs (2014) Par Saint-Adrien ou Bourbriac

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Robert Henry