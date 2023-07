Visite guidée : balade des rues aux noms remarquables Manoir Gruchet-le-Valasse, 17 septembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Visite guidée : balade des rues aux noms remarquables Dimanche 17 septembre, 14h30 Manoir Réservation conseillée, durée 1h30.

La Balade des rues aux noms remarquables est un circuit dans les rues de Gruchet-le-Valasse, qui propose une double découverte.

Découvrer ou redécouvrer l’histoire des personnalités et des lieux qui ont donné leurs noms aux rues de la commune tout en découvrant l’histoire de la ville.

Manoir 5 rue du Docteur Gernez, 76210 Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie 0235396930 https://gruchet-le-valasse.fr [{« type »: « email », « value »: « mairie@gruchet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 39 69 30 »}] Anciens communs d’un très beau château qui a été démoli suite à un incendie. Reste cette magnifique bâtisse communément appelée Manoir. Présence de parkings, accessible via Caudebec en Caux ou le Havre via la ligne de bus 20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Mairie de Gruchet-le-Valasse