Mayenne Visite guidée du manoir et de sa chapelle classée monument historique Manoir du Viaulnay La Roche-Neuville, 16 septembre 2023, La Roche-Neuville. Visite guidée du manoir et de sa chapelle classée monument historique 16 et 17 septembre Manoir du Viaulnay Manoir du XVIe avec sa remarquable chapelle à voute lambrisssée peinte de 36 scènes de l’ancien et du nouveau testament. Peintures murales et très belles pietà en pierre également du XVIe. Découvrez comment cette chapelle a voyagé dans le monde entier ! Vous découvrirez aussi la vie d’une illustre habitante des lieux.

La Pietà a fait l’objet d’une retauration toute récente. Manoir du Viaulnay Le Viaulnay La Roche-Neuville 53200 La Roche-Neuville 53200 Loigné-sur-Mayenne Mayenne Pays de la Loire 06 03 38 24 24 http://www.chapelle-du-viaulnay.com https://www.facebook.com/chapelle.duviaulnay http://www.chapelle-du-viaulnay.com Chapelle du 16ème sauvée de la destruction par l’intervention des collectivités et des propriétaires. Elle est située sur le site d’un manoir de la même époque.

Elle a connu des belles péripéties dont une exposition en Asie et aux Etats Unis des ses fresques.

