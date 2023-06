Visite guidée de l’exposition : Néandertal, dans les pas d’une autre humanité Manoir du Tourp / Maison de la Hague La Hague, 16 septembre 2023, La Hague.

Visite guidée de l’exposition : Néandertal, dans les pas d’une autre humanité 16 et 17 septembre Manoir du Tourp / Maison de la Hague

Visites commentées gratuites de l’exposition « Néandertal, dans les pas d’une autre humanité » : Le Rozel, et plus précisément le Cap du Pou est connu dans le monde entier comme un site archéologique majeur sur lequel des traces de l’homme de Néandertal ont été découvertes. Ces vestiges, des empreintes de pas pour l’essentiel, sont un témoignage émouvant de la présence à cet endroit du cousin de l’homme moderne, il y a environ 80 000 ans. En 2022, un documentaire, produit par Court-Jus production et réalisé par David Geoffroy a été tourné afin d’expliquer et de mettre en lumière ces découvertes exceptionnelles. A l’occasion de la réalisation de ce documentaire, de nombreux témoignages de scientifiques ont été collectés, des images de restitution en 3 D ont été créées et le dessinateur de BD Emmanuel Roudier est venu apporter sa touche artistique et graphique. Ce sont tous ces contenus que cette exposition se propose de valoriser afin d’inviter le visiteur à un fabuleux voyage temporel de plus de 80 000 ans, dans les pas d’une autre humanité.

Manoir du Tourp / Maison de la Hague Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Manche Normandie 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://www.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957 « Dans un site d’exception, à la nature préservée, découvrez ce manoir du XVIème siècle, véritable porte d’entrée sur le territoire de la Hague. Vivez une expérience unique grâce au parcours-spectacle immersif, « Un trésor au bout du monde », un fabuleux voyage dans l’histoire et les légendes locales, à vivre en famille (durée : 1 heure). Toute l’année, des expositions temporaires à l’intérieur des bâtiments ou en pleine nature sont proposées en accès libre. De nombreuses animations (travail du cuir, déco nature, poterie…) permettent aux enfants (et aux plus grands) de découvrir le patrimoine en s’amusant. Sur place également : médiathèque spécialisée, boutique, hôtel-restaurant, départ de balades et randonnées. De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, rendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte jusqu’à Omonville-la-Rogue De Valognes N13, prendre la sortie Delasse, puis suivre la direction la Hague jusqu’à Beaumont-Hague. Au rond-point de Beaumont-Hague, prendre la direction Omonville-la-Rogue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

