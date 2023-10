Atelier des vacances enfants : linogravure – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 2 janvier 2024, La Hague.

La Hague,Manche

Fabriquez une estampe en bois de façon traditionnelle en sculptant à l’aide d’un burin une petite planche de bois massif. Pour reproduire à l’infini, sur du textile par exemple, vos initiales ou le motif de votre choix.

Pour tous. Les enfants doivent être accompagnés.

Pour les 6-12 ans Sur réservation. 2 séances 14h ou 15h30..

2024-01-02 15:30:00 fin : 2024-01-02 15:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Make a woodblock print in the traditional way, using a chisel to carve a small plank of solid wood. Reproduce your initials or the motif of your choice ad infinitum, on textiles for example.

For all ages. Children must be accompanied.

For 6-12 year-olds. 2 sessions 14h or 15h30.

Realice una xilografía a la manera tradicional, tallando una pequeña plancha de madera maciza con un cincel. Reproduzca sus iniciales o el motivo que desee una y otra vez, por ejemplo, en tejidos.

Apto para todas las edades. Los niños deben ir acompañados.

Para niños de 6 a 12 años. 2 sesiones a las 14h o a las 15h30.

Stellen Sie einen Holzstempel auf traditionelle Weise her, indem Sie mit einem Meißel ein kleines Brett aus Massivholz schnitzen. So können Sie Ihre Initialen oder ein beliebiges Motiv auf Textilien drucken.

Für alle geeignet. Kinder müssen begleitet werden.

Für 6- bis 12-Jährige Mit Reservierung. 2 Sitzungen 14h oder 15h30.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche