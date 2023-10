Atelier des vacances enfants : travail du cuir – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 28 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels. En fonction de la durée de l’atelier, repartez avec un bracelet, un marque-page, une bourse ou autres objets personnalisés.

Pour tous, Les enfants doivent être accompagnés.

Pour les 6- 12ans. Sur réservation. 3 séances 14h-15h30 ou 17h.

2023-12-28 15:30:00 fin : 2023-12-28 15:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



An introduction to the different techniques of leather work using professional tools. Depending on the duration of the workshop, you will leave with a bracelet, a bookmark, a purse or other personalized objects.

For all, children must be accompanied.

For 6 to 12 years old. On reservation. 3 sessions 14h-15h30 or 17h

Una introducción a las diferentes técnicas de trabajo del cuero con herramientas profesionales. Dependiendo de la duración del taller, saldrá con una pulsera, un marcapáginas, un monedero u otro objeto personalizado.

Para todos, los niños deben ir acompañados.

De 6 a 12 años. Previa reserva. 3 sesiones 14h-15h30 o 17h

Eine Einführung in die verschiedenen Techniken der Lederverarbeitung mithilfe von professionellen Werkzeugen. Je nach Dauer des Workshops können Sie ein Armband, ein Lesezeichen, einen Geldbeutel oder andere personalisierte Gegenstände mit nach Hause nehmen.

Für alle, Kinder müssen begleitet werden.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. 3 Sitzungen 14h-15h30 oder 17h

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche