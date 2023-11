Visite commentée de l’exposition « Néandertal, dans les pas d’une autre humanité ! » – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 17 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Le Rozel, et plus précisément le Cap du Pou est connu dans le monde entier comme un site archéologique majeur sur lequel des traces de l’homme de Néandertal ont été découvertes. Ces vestiges, des empreintes de pas pour l’essentiel, sont un témoignage émouvant de la présence à cet endroit du cousin de l’homme moderne, il y a environ 80 000 ans. En 2022, un documentaire, produit par Court-Jus production et réalisé par David Geoffroy a été tourné afin d’expliquer et de mettre en lumière ces découvertes exceptionnelles. A l’occasion de la réalisation de ce documentaire, de nombreux témoignages de scientifiques ont été collectés, des images de restitution en 3 D ont été créées et le dessinateur de BD Emmanuel Roudier est venu apporter sa touche artistique et graphique. Ce sont tous ces contenus que cette exposition se propose de valoriser afin d’inviter le visiteur à un fabuleux voyage temporel de plus de 80 000 ans, dans les pas d’une autre humanité..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Le Rozel, and more specifically Cap du Pou, is known the world over as a major archaeological site where traces of Neanderthal man have been discovered. These remains, mostly footprints, are a moving testimony to the presence here of modern man?s cousin, some 80,000 years ago. In 2022, a documentary produced by Court-Jus production and directed by David Geoffroy was shot to explain and highlight these exceptional discoveries. During the making of this documentary, numerous scientific testimonies were collected, 3-D images were created and comic strip artist Emmanuel Roudier contributed his artistic and graphic touch. This exhibition showcases all this content, inviting visitors to take a fabulous journey back in time over 80,000 years, in the footsteps of another humanity.

Le Rozel, y más concretamente Cap du Pou, es conocido en todo el mundo como un importante yacimiento arqueológico donde se han descubierto vestigios del hombre de Neandertal. Estos restos, en su mayoría huellas, son un emotivo recordatorio de la presencia del primo del hombre moderno aquí hace unos 80.000 años. En 2022 se rodó un documental producido por Court-Jus production y dirigido por David Geoffroy para explicar y poner de relieve estos excepcionales descubrimientos. Durante la realización de este documental, se recogieron numerosos testimonios de científicos, se crearon imágenes en 3D y el dibujante de cómics Emmanuel Roudier aportó su toque artístico y gráfico. El objetivo de esta exposición es mostrar todo este contenido, invitando a los visitantes a realizar un fabuloso viaje en el tiempo de más de 80.000 años, tras las huellas de otra humanidad.

Le Rozel, genauer gesagt das Cap du Pou, ist weltweit als eine wichtige archäologische Stätte bekannt, an der Spuren des Neandertalers entdeckt wurden. Diese Überreste, hauptsächlich Fußabdrücke, sind ein bewegendes Zeugnis für die Anwesenheit des Cousins des modernen Menschen an diesem Ort vor etwa 80.000 Jahren. Im Jahr 2022 wurde ein von Court-Jus production produzierter Dokumentarfilm unter der Regie von David Geoffroy gedreht, um diese außergewöhnlichen Funde zu erklären und zu beleuchten. Im Rahmen der Produktion dieses Dokumentarfilms wurden zahlreiche Aussagen von Wissenschaftlern gesammelt, 3D-Bilder erstellt und der Comiczeichner Emmanuel Roudier hat seine künstlerische und grafische Note eingebracht. All diese Inhalte sollen in dieser Ausstellung zur Geltung gebracht werden, um den Besucher auf eine fabelhafte Zeitreise von über 80.000 Jahren in die Fußstapfen einer anderen Menschheit einzuladen.

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague