Histoire des villages de la Hague, Digulleville – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 9 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Élodie, responsable de la médiathèque, vous présentera de nombreux documents inédits concernant l’histoire de Vasteville et Acqueville : vidéos et photos anciennes, témoignages etc… Entrée gratuite dans la limite des places disponibles..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Élodie, in charge of the media library, will present many unpublished documents concerning the history of Vasteville and Acqueville: videos and old photos, testimonies etc? Free entrance within the limits of available places.

Élodie, responsable de la mediateca, le presentará numerosos documentos inéditos relativos a la historia de Vasteville y Acqueville: vídeos y fotos antiguas, testimonios, etc Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Élodie, Leiterin der Mediathek, stellt Ihnen zahlreiche unveröffentlichte Dokumente zur Geschichte von Vasteville und Acqueville vor: Videos und alte Fotos, Zeugenaussagen usw Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

