Café archéo – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 2 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Les cafés-archéo : des mini-conférences à l’heure du goûter pour approfondir les contenus de l’exposition avec Dominique Cliquet

« Le site du Rozel : apports et questionnements sur les modes de vie des hommes du Paléolithique moyen entre 120 et 40 000 ans »

Dominique Cliquet, archéologue et paléolithicien est conservateur du patrimoine au Service Régional d’Archéologie, responsable des fouilles sur le site du néandertalien du Rozel (50, Manche)

A l’issue de son intervention, une séance de questions-réponses est prévue avec le public.

Sans réséservation.

2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Cafés-archéo: snack-time mini-conferences to explore exhibition content in greater depth with Dominique Cliquet

« The Le Rozel site: contributions and questions on the way of life of Middle Paleolithic man between 120 and 40,000 years ago »

Dominique Cliquet, archaeologist and paleolithicist, is heritage curator at the Service Régional d?Archéologie, responsible for excavations at the Le Rozel Neanderthal site (50, Manche)

Following his talk, a question-and-answer session will be held with the public.

Without reservation

Cafés-archéo: miniconferencias a la hora de la merienda para profundizar en el contenido de la exposición con Dominique Cliquet

« El yacimiento de Le Rozel: aportaciones e interrogantes sobre el modo de vida del hombre del Paleolítico Medio entre hace 120 y 40.000 años »

Dominique Cliquet, arqueóloga y experta en paleolítico, es conservadora de patrimonio en el Servicio Regional de Arqueología, responsable de las excavaciones en el yacimiento neandertal de Le Rozel (50, Mancha)

Tras su conferencia, habrá un turno de preguntas y respuestas con el público.

No es necesario reservar

Archäo-Cafés: Mini-Konferenzen in der Mittagspause, um die Inhalte der Ausstellung mit Dominique Cliquet zu vertiefen

« Die Fundstelle von Le Rozel: Beiträge und Fragen zur Lebensweise der Menschen des mittleren Paläolithikums zwischen 120 und 40.000 Jahren »

Dominique Cliquet, Archäologe und Paläolithiker, ist Konservator des Kulturerbes beim Service Régional d’Archéologie und verantwortlich für die Ausgrabungen an der Neandertaler-Fundstelle in Le Rozel (50, Manche)

Im Anschluss an seinen Vortrag ist eine Frage- und Antwortrunde mit dem Publikum vorgesehen.

Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague