Atelier des vacances adultes : paysage à l’aquarelle – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 24 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Utilisée par de nombreux artistes, cette technique de peinture à l’eau est parfaitement adaptée aux paysages littoraux et bucoliques de chez nous. Elle permettra à chacun d’exprimer sa créativité grâce au matériel spécifique mis à disposition et de créer sa propre interprétation des paysages du Cotentin.

Pour les plus de 12 ans – Sur réservation..

2023-10-24 11:00:00 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Used by many artists, this watercolor technique is perfectly adapted to the coastal and bucolic landscapes of our region. It will allow everyone to express their creativity thanks to the specific material provided and to create their own interpretation of the Cotentin landscapes.

For people over 12 years old ? On reservation.

Utilizada por numerosos artistas, esta técnica de acuarela se adapta perfectamente a los paisajes costeros y bucólicos de nuestra región. Permitirá a cada uno expresar su creatividad gracias al material específico proporcionado y crear su propia interpretación de los paisajes del Cotentin.

¿Para mayores de 12 años? Sólo con reserva previa.

Diese von vielen Künstlern angewandte Technik der Wassermalerei eignet sich perfekt für die Küsten- und bukolischen Landschaften unserer Heimat. Sie ermöglicht es jedem, seine Kreativität mithilfe der zur Verfügung gestellten Materialien auszudrücken und seine eigene Interpretation der Landschaften des Cotentin zu schaffen.

Für Kinder ab 12 Jahren ? Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche