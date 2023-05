Atelier des vacances adultes : travail de la laine – Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 31 août 2023, La Hague.

La Hague,Manche

à partir de la toison brute du mouton, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine comme le cardage, le filage ou le tissage et laisser parler votre créativité.

A partir de 12 ans

Sur réservation..

2023-08-31 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-31 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



starting from the raw fleece of the sheep, learn the different techniques of working with wool such as carding, spinning or weaving and let your creativity speak for itself.

From 12 years old

On reservation.

utilizando el vellón crudo de las ovejas, aprende las diferentes técnicas de trabajo de la lana como cardar, hilar o tejer y deja aflorar tu creatividad.

A partir de 12 años

Con reserva previa.

ausgehend vom rohen Vlies des Schafes werden Sie in die verschiedenen Techniken der Wollverarbeitung wie Kardieren, Spinnen oder Weben eingeführt und können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ab 12 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche