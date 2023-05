Atelier des vacances adultes : vannerie sauvage – Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 22 août 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Pour les plus de 12 ans – Sur réservation..

2023-08-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-22 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



After finding and collecting suitable plant and tree stems outdoors, make a dream catcher or other 100% natural decorative objects using basic basketry techniques.

For children over 12 years old ? On reservation.

Después de buscar y recolectar tallos de plantas y árboles adecuados al aire libre, elabora un atrapasueños u otros objetos decorativos 100% naturales utilizando técnicas básicas de cestería.

Para mayores de 12 años ? Sólo con reserva previa.

Nachdem du im Freien geeignete Pflanzen- und Baumstämme ausfindig gemacht und gesammelt hast, kannst du mithilfe der grundlegenden Techniken der Korbflechterei einen Traumfänger oder andere zu 100 % natürliche Dekorationsgegenstände herstellen.

Für Personen ab 12 Jahren ? Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche