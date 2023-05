Atelier des vacances adultes : poterie néolithique – Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 17 août 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolis pots en argile.

Ils seront ensuite décorés en s’inspirant de modèles historiques.

Pour tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sur réservation..

2023-08-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-17 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Discover this technique used by our distant ancestors before the invention of the wheel and make beautiful clay pots.

They will then be decorated according to historical models.

For everyone. Children must be accompanied by an adult.

Reservation required.

Descubra esta técnica utilizada por nuestros lejanos antepasados antes de la invención de la rueda y elabore hermosas vasijas de barro.

A continuación, se decorarán siguiendo modelos históricos.

Para todas las edades. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Sólo con reserva previa.

Entdecken Sie diese Technik, die von unseren fernen Vorfahren vor der Erfindung der Töpferscheibe verwendet wurde, und stellen Sie hübsche Tontöpfe her.

Anschließend werden sie nach historischen Vorbildern verziert.

Für alle geeignet. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche