Atelier des vacances adultes : gravure sur bois – Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 3 août 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Fabriquez une estampe en bois de façon traditionnelle en sculptant à l’aide d’un burin une petite planche de bois massif. Pour reproduire à l’infini, sur du textile par exemple, vos initiales ou le motif de votre choix.

A partir de 12 ans

Sur réservation..

2023-08-03 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-03 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Make a wooden print in the traditional way by carving a small solid wood board with a chisel. To reproduce endlessly, on textile for example, your initials or the pattern of your choice.

From 12 years old

On reservation.

Realice una impresión en madera a la manera tradicional, tallando una pequeña tabla de madera maciza con un cincel. Podrás reproducir una y otra vez tus iniciales o el motivo que elijas, por ejemplo, en tejidos.

A partir de 12 años

Con reserva previa.

Stellen Sie einen Holzstempel auf traditionelle Weise her, indem Sie mit einem Meißel ein kleines Brett aus Massivholz schnitzen. So können Sie immer wieder Ihre Initialen oder ein beliebiges Motiv auf Textilien drucken.

Ab 12 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung.

