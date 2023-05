Atelier des vacances adultes : noeuds marins – Manoir du Tourp Manoir du Tourp, 11 juillet 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Grâce à la technique traditionnelle des nœuds utilisée par tous les marins de la Hague et d’ailleurs, confectionnez de jolis objets en corde naturelle tressée.

A partir de 12 ans

Sur réservation..

2023-07-11 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Thanks to the traditional knot technique used by all the sailors of the Hague and elsewhere, make beautiful objects out of braided natural rope.

From 12 years old

On reservation.

Utilizando la técnica tradicional de nudos que emplean todos los marineros de La Haya y de otros lugares, fabrica bonitos objetos con cuerda natural trenzada.

A partir de 12 años

Con reserva previa.

Stellen Sie mithilfe der traditionellen Knotentechnik, die von allen Seeleuten in La Hague und anderswo verwendet wird, hübsche Gegenstände aus geflochtenen Naturseilen her.

Ab 12 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche