Exposition « Néandertal, dans les pas d’une autre humanité ! » – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 10 juin 2023, La Hague.

La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-06-10

fin : 2024-01-02

Le Rozel, et plus précisément le Cap du Pou est connu dans le monde entier comme un site archéologique majeur sur lequel des traces de l’homme de Néandertal ont été découvertes. Ces vestiges, des empreintes de pas pour l’essentiel, sont un témoignage émouvant de la présence à cet endroit du cousin de l’homme moderne, il y a environ 80 000 ans. En 2022, un documentaire, produit par Court-Jus production et réalisé par David Geoffroy a été tourné afin d’expliquer et de mettre en lumière ces découvertes exceptionnelles. A l’occasion de la réalisation de ce documentaire, de nombreux témoignages de scientifiques ont été collectés, des images de restitution en 3 D ont été créées et le dessinateur de BD Emmanuel Roudier est venu apporter sa touche artistique et graphique. Ce sont tous ces contenus que cette exposition se propose de valoriser afin d’inviter le visiteur à un fabuleux voyage temporel de plus de 80 000 ans, dans les pas d’une autre humanité..

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cotentin – La Hague