Exposition « Ecouter les arbres » – Manoir du Tourp Manoir du Tourp La Hague, 8 avril 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Exposition extérieure de photos d’Olivier Marchesi

« La forêt est un lieu magique où l’air et l’eau sont purifiés et où se produit le bois, cette belle matière si nécessaire à la vie et aujourd’hui, à la survie des hommes. Seul l’art, à l’exemple de son expression photographique, peut exprimer au plus grand nombre l’ensemble des vertus des plantes. Chaque arbre est une représentation vivante du fonctionnement de la vie, et la forêt, un monde naturel pur qui alimente la vie sur terre. (…) Aujourd’hui, la question se pose : la forêt survivra t-elle et quelles seront les conséquences pour les hommes ? Le message de l’artiste par sa signification universelle est plus que jamais nécessaire pour contribuer à modifier nos comportements afin d’éviter une éventuelle sixième extinction de la vie sur terre. » Jean-François Jacquet, propriétaire du Bois de Beaumont.

Pendant des semaines, le photographe Olivier Marchesi a arpenté le Bois de Beaumont, dans la Hague, véritable havre de beauté et de biodiversité, pourtant méconnu. Il a aussi posé son regard de photographe sur d’autres sites naturels du territoire avec toujours comme volonté de faire parler les arbres et surtout de nous les faire comprendre. Grâce au choix du noir et blanc, c’est la quintessence de la nature qui est exprimée. Des textes poétiques, descriptif ou scientifiques accompagnent les 40 photos en très grand format..

Vendredi 2023-04-08 à ; fin : 2023-11-05 . .

Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Outdoor exhibition of photos by Olivier Marchesi

« The forest is a magical place where air and water are purified and where wood is produced, this beautiful material so necessary to life and today, to the survival of men. Only art, like its photographic expression, can express to the greatest number of people all the virtues of plants. Each tree is a living representation of the functioning of life, and the forest, a pure natural world that sustains life on earth (?) Today, the question arises: will the forest survive and what will be the consequences for humans? The artist’s message, with its universal significance, is more necessary than ever to contribute to modifying our behavior in order to avoid a possible sixth extinction of life on earth Jean-François Jacquet, owner of the Bois de Beaumont.

For weeks, the photographer Olivier Marchesi surveyed the Bois de Beaumont, in the Hague, a true haven of beauty and biodiversity, yet little known. He also put his photographic eye on other natural sites in the area, always with the desire to make the trees speak and, above all, to make us understand them. Thanks to the choice of black and white, it is the quintessence of nature that is expressed. Poetic, descriptive or scientific texts accompany the 40 photos in very large format.

Exposición al aire libre de fotografías de Olivier Marchesi

« El bosque es un lugar mágico donde se purifican el aire y el agua y donde se produce la madera, ese hermoso material tan necesario para la vida y, hoy en día, para la supervivencia de los seres humanos. Sólo el arte, como su expresión fotográfica, puede expresar al mayor número de personas todas las virtudes de las plantas. Cada árbol es una representación viva del funcionamiento de la vida, y el bosque es un mundo natural puro que sustenta la vida en la tierra (?) Hoy se plantea la pregunta: ¿sobrevivirá el bosque y cuáles serán las consecuencias para la humanidad? El mensaje del artista, de alcance universal, es más necesario que nunca para ayudar a cambiar nuestro comportamiento a fin de evitar una posible sexta extinción de la vida en la Tierra Jean-François Jacquet, propietario del Bois de Beaumont.

Durante semanas, el fotógrafo Olivier Marchesi recorrió el Bois de Beaumont, en La Haya, un verdadero paraíso de belleza y biodiversidad, sin embargo poco conocido. También recorrió otros parajes naturales de la zona con el objetivo de hacer hablar a los árboles y, sobre todo, hacernos comprenderlos. Gracias a la elección del blanco y negro, se expresa la quintaesencia de la naturaleza. Textos poéticos, descriptivos o científicos acompañan a las 40 fotos de gran formato.

Außenausstellung mit Fotos von Olivier Marchesi

« Der Wald ist ein magischer Ort, an dem Luft und Wasser gereinigt werden und wo Holz entsteht, dieses schöne Material, das für das Leben und heute für das Überleben der Menschen so notwendig ist. Nur die Kunst, zum Beispiel in Form von Fotografien, kann die gesamte Wirkung der Pflanzen für die breite Öffentlichkeit sichtbar machen. Jeder Baum ist eine lebendige Darstellung der Funktionsweise des Lebens und der Wald ist eine reine Naturwelt, die das Leben auf der Erde nährt (?) Heute stellt sich die Frage, ob der Wald überleben wird und welche Folgen dies für die Menschen haben wird Die Botschaft des Künstlers ist aufgrund ihrer universellen Bedeutung mehr denn je notwendig, um unser Verhalten zu ändern und ein mögliches sechstes Aussterben des Lebens auf der Erde zu verhindern. » Jean-François Jacquet, Besitzer des Bois de Beaumont.

Wochenlang durchstreifte der Fotograf Olivier Marchesi den Bois de Beaumont in La Hague, eine wahre Oase der Schönheit und der Artenvielfalt, die jedoch kaum bekannt ist. Er hat seinen fotografischen Blick auch auf andere Naturgebiete der Region gerichtet, immer mit dem Ziel, die Bäume zum Sprechen zu bringen und sie uns vor allem verständlich zu machen. Durch die Wahl von Schwarz-Weiß-Fotos wird die Quintessenz der Natur zum Ausdruck gebracht. Die 40 großformatigen Fotos werden von poetischen, beschreibenden und wissenschaftlichen Texten begleitet.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche