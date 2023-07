Visite guidée du Manoir du Plessis-Josso Manoir du Plessis Josso Theix-Noyalo Catégories d’Évènement: Morbihan

Theix-Noyalo Visite guidée du Manoir du Plessis-Josso Manoir du Plessis Josso Theix-Noyalo, 16 septembre 2023, Theix-Noyalo. Visite guidée du Manoir du Plessis-Josso 16 et 17 septembre Manoir du Plessis Josso Adulte: 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans. La visite guidée permet de mieux comprendre la vie au Moyen-âge dans un manoir à vocation essentiellement agricole. Les visiteurs pourront découvrir les principales pièces intérieures du manoir: la cuisine du XIVème siècle, la salle basse et sa crédence de justice, la salle haute, la chambre d’apparat, etc… Manoir du Plessis Josso Chateau du Plessis Josso 56450 Theix-Noyalo Theix-Noyalo 56450 Theix Morbihan Bretagne 0616125806 http://www.plessis-josso.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091756 Le Plessis-Josso est un exemple typique de manoir breton avec toutes ses dépendances, tels qu’on les construisait vers la fin du XIVème siècle sous les ducs de Bretagne. Parking gratuit sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

