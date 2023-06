Balade d’églises en châteaux Manoir du Gravoux Saint-Genès-de-Castillon, 2 juillet 2023, Saint-Genès-de-Castillon.

Saint-Genès-de-Castillon,Gironde

Rendez-vous le dimanche 2 juillet pour une balade d’églises en châteaux à St Genès de Castillon,

– Rendez-vous à 8h30 au Manoir du Gravoux à St Genès de Castillon

– Accueil à partir de 9h15 à la Salle des Fêtes de St Genès de Castillon.

Informations et inscriptions auprès de l’Association

– Casse croûte tiré du sac

– Randonnée d’environ 8km de Saint Genès de Castillon à Montagne

– Concert de clotûre A. Contraluz

Evènement organisé par l’Association Rouge de Rouge en collaboration avec « Les Amis de Léo ».

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Manoir du Gravoux

Saint-Genès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Sunday July 2 for a walk from churches to castles in St Genès de Castillon,

– Meet at 8:30 am at the Manoir du Gravoux in St Genès de Castillon

– Welcome from 9:15 am at the Salle des Fêtes in St Genès de Castillon.

Information and registration with the Association

– Packed lunch

– 8km walk from Saint Genès de Castillon to Montagne

– Closing concert by A. Contraluz

Event organized by the Association Rouge de Rouge in collaboration with « Les Amis de Léo »

Acompáñenos el domingo 2 de julio en un paseo de iglesias a castillos en St Genès de Castillon,

– Cita a las 8.30 h en el Manoir du Gravoux de St Genès de Castillon

– Bienvenida a partir de las 9.15 h en la Salle des Fêtes de St Genès de Castillon.

Información e inscripción en la Asociación

– Almuerzo para llevar

– Caminata de 8 km de Saint Genès de Castillon a Montagne

– Concierto de clausura de A. Contraluz

Evento organizado por la Asociación Rouge de Rouge en colaboración con « Les Amis de Léo »

Wir treffen uns am Sonntag, den 2. Juli, zu einem Spaziergang von Kirchen zu Schlössern in St Genès de Castillon,

– Treffpunkt um 8:30 Uhr am Manoir du Gravoux in St Genès de Castillon

– Empfang ab 9:15 Uhr in der Salle des Fêtes in St Genès de Castillon.

Informationen und Anmeldungen bei der Vereinigung

– Imbiss aus der Tasche

– Wanderung von ca. 8 km von St Genès de Castillon nach Montagne

– Abschlusskonzert A. Contraluz

Organisiert von der Association Rouge de Rouge in Zusammenarbeit mit « Les Amis de Léo »

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Saint-Emilion