Visite guidée du manoir du Grand Princé Manoir du Grand Princé, 16 septembre 2023, Beaufort-en-Vallée. Visite guidée du manoir du Grand Princé 16 et 17 septembre Manoir du Grand Princé Visites guidées en groupes toutes les heures dans les créneaux définis. Visite guidée des parties classées (douves, façades, toitures, escalier intérieur et sa rampe en bois). Époque XVème – XVIIIème. Histoire et historique de la restauration . Exposition des outils de la taille de pierre utilisés en particulier par les Compagnons du Devoir qui ont oeuvré pour la restauration. Manoir du Grand Princé Lieu dit le Grand Princé, 49250 Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 81 96 84 74 Sur D60 de Beaufort-en-vallée à Baugé, sur la gauche à 3 km de Beaufort juste avant le pont enjambant l’A85, à 300m de la route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

