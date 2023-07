Visite du manoir du Froutven à Guipavas Manoir du Froutven Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Guipavas Visite du manoir du Froutven à Guipavas Manoir du Froutven Guipavas, 16 septembre 2023, Guipavas. Visite du manoir du Froutven à Guipavas 16 et 17 septembre Manoir du Froutven Entrée sur réservation Datant de la fin du XVe siècle et remanié après la Révolution, le manoir du Froutven est un élément important de l’histoire locale. Cette visite présente la propriété et accorde une place importante à l’évocation des personnes qui l’ont habitée Manoir du Froutven 95, rue du Froutven, 29490, Guipavas Guipavas 29490 Le Froutven Finistère Bretagne 06 73 63 41 88 http://froutven1.chez-alice.fr/ https://manoirdufroutven.wixsite.com/froutven Le manoir du Froutven, qui tient son nom du cours d’eau qui passait autrefois dans la propriété (frout wenn ou eau blanche), se trouve sur la route de Brest à Guipavas. Son existence est mentionnée, pour la première fois, dans un acte de 1479. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Frédéric de Frias Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guipavas Autres Lieu Manoir du Froutven Adresse 95, rue du Froutven, 29490, Guipavas Ville Guipavas Departement Finistère Age min 7 Age max 77 Lieu Ville Manoir du Froutven Guipavas

Manoir du Froutven Guipavas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guipavas/