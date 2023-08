JEP – Fête de l’automne Manoir du Fay Yvetot, 17 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

L’association Faire Vivre le Manoir du Fay vous convie, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, à sa journée champêtre au sein du jardin-clos. Au programme : marché de producteurs et créateurs locaux, visite du manoir et du jardin-clos..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Manoir du Fay Rue des Zigs Zags

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, the Faire Vivre le Manoir du Fay association invites you to its country day in the enclosed garden. The program includes a market featuring local producers and creators, and a tour of the manor house and walled garden.

La asociación Faire Vivre le Manoir du Fay le invita a su jornada campestre en el jardín cerrado con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. El programa incluye un mercado con productores y diseñadores locales y una visita a la casa solariega y el jardín cerrado.

Der Verein Faire Vivre le Manoir du Fay lädt Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals zu seinem ländlichen Tag im ummauerten Garten ein. Auf dem Programm stehen ein Markt mit lokalen Erzeugern und Schöpfern sowie die Besichtigung des Herrenhauses und des umzäunten Gartens.

