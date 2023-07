Visite guidée du manoir du Désert Manoir du désert Honfleur, 16 septembre 2023, Honfleur.

Découvrez le manoir du Désert restauré, son architecture et son histoire.

Le manoir du Désert, classé Monument Historique en 1928, a été construit au début du XVIe s. pour le compte d’une riche famille d’armateurs-avitailleurs honfleurais. La propriété comptait une ferme avec four à pain, pommeraie, pressoir, écuries, greniers à foin… La tour qui surplombe l’édifice permettait de guetter le retour des bateaux sur l’estuaire. Sa silhouette si particulière, sa structure et ses matériaux témoignent des savoir-faire et de l’importance de cet édifice à l’époque.

