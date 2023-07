Visite du Manoir Manoir du Bois-Joly Arcisses, 17 septembre 2023, Arcisses.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous ouvrons les portes du Bois Joly. L’histoire du manoir et les travaux de restauration seront présentés.

Manoir du Bois-Joly Le Bois-Joly, Margon 28400 Arcisses Arcisses 28400 Margon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 89 58 28 74 http://www.manoir-bois-joly.fr http://www.facebook.com/manoirduboisjoly/ Le Manoir du « Bois Joly » à Margon date du début du XVIe siècle. Il est bâti par Jacques Durant, le père de Pierre (Bailli de Saint-Denis, actuel Collège Arsène-Meunier à Nogent-le-Rotrou) et de Jehan (qualifié ensuite de « Seigneur du Bois Joly »).

Quelques siècles plus tard, au XVIIIe siècle, il appartient à une importante famille de tisserands nogentaise, la famille Pinceloup de la Grange. En 1830, ce bien est recueilli par Mme Françoise Magdeleine Mégissier, Baronne d’Harambure. Durant ce XIXe siècle, il devient l’une des plus importantes fermes du canton. De nouveaux bâtiments plus spacieux sont édifiés pour répondre à de nouvelles activités agricoles (foresterie, élevage ovin et porcin, élevage de chevaux…).

De la Guerre de 1870 à la Première Guerre mondiale, le « Bois Joly » se fait connaître par son important élevage de percherons. Alphonse Grégoire Fardouet, fils de Michel Grégoire Fardouet (premier Président de la Société Hippique Percheronne de France), est en charge de l’exploitation. Nombreux étalons sont exportés aux États-Unis.

Pendant l’entre-deux-guerres, cette ferme devient la propriété de Paul Dordoigne, Maire de Margon. C’est la première de l’arrondissement à utiliser un tracteur. Des courses de chevaux, « les courses de Margon », sont organisées dans les prés environnants.

Depuis une trentaine d’années, les propriétaires restaurent par eux-mêmes le « Bois Joly » dans le respect de l’architecture et des techniques traditionnelles du Perche. Un Gîte, le « Gîte du Fournil » et une roulotte ouvrent aux réservations cette année. Stationement le long de la route, accès par le portail du manoir

