visite des extérieurs du manoir Manoir des Vents Le Lion-d'Angers Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers

Maine-et-Loire

visite des extérieurs du manoir Manoir des Vents, 15 septembre 2023, Le Lion-d'Angers. visite des extérieurs du manoir 15 – 17 septembre Manoir des Vents Visite libre des extérieurs, accueil et commentaires par les propriétaires. Manoir des Vents Les vents 49220 Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 franjo79@hotmail.com

Détails Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Manoir des Vents Adresse Les vents 49220 Le Lion d'Angers Ville Le Lion-d'Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Manoir des Vents Le Lion-d'Angers

Manoir des Vents Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le lion-d'angers/

visite des extérieurs du manoir Manoir des Vents 2023-09-15 was last modified: by visite des extérieurs du manoir Manoir des Vents Manoir des Vents 15 septembre 2023 Le Lion-d'Angers Manoir des Vents Le Lion-d'Angers

Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire