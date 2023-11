Shooting photo au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire, 9 décembre 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Shooting photo au Manoir des Tourelles Samedi 9 décembre, 11h00 Manoir des Tourelles

Venez admirer cette magnifique demeure décorée dans l’esprit d’un Noël d’antan, pleine de charme et de féérie et découvrez en même temps un shooting photo professionnel sur le thème de la magie de Noël, avec des mannequins costumés pour l’occasion en vêtements de fête et tenues de soirée. Pas de prise de photo personnelle.

Ouverture du manoir à la visite les autres jours de 15h à 18h sauf le mercredi

Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

