Noël au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Noël au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire, 3 décembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Noël au Manoir des Tourelles 3 – 22 décembre Manoir des Tourelles Venez admirer cette magnifique demeure décorée à la façon d’un Noël d’antan, pleine de charme et de féérie. Décors de Noël d’antan : dans le hall, le grand sapin est éclairé de bougies, la table de Noël est dressée dans la salle à manger, les chambres sont décorées… Les mannequins en habits 1900 vous guideront dans une visite en musique hors du temps et magique, pour retrouver l’ambiance des Noëls d’autrefois. Pour vos cadeaux de Noël, les salles des ventes Star regorgent d’idées…

Nouveauté : Des jeux anciens dans les profondeurs du manoir… Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T13:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

2023-12-22T13:00:00+01:00 – 2023-12-22T17:00:00+01:00 FMACEN045V506CFT OTI VdL&FdO Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Manoir des Tourelles Adresse 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.868638;2.22414

Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/