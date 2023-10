Après-midi des ateliers de Jeanne au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Après-midi des ateliers de Jeanne au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire, 16 novembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Après-midi des ateliers de Jeanne au Manoir des Tourelles Jeudi 16 novembre, 13h00 Manoir des Tourelles Visite en musique et en costumes par les ateliers de Jeanne. Jeux en bois géants dans les profondeurs du manoir. Le Manoir est également ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les mercredis, dimanches et jours fériés. Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00 FMACEN045V506YF2 ®Evelyne Ramblier Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Manoir des Tourelles Adresse 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.868638;2.22414

Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/