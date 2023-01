Les oeufs de Pâques s’envolent au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Les oeufs de Pâques s’envolent au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles, 8 avril 2023, Chateauneuf-sur-loire. Les oeufs de Pâques s’envolent au Manoir des Tourelles Samedi 8 avril, 10h00 Manoir des Tourelles Venez admirer cette magnifique demeure décorée pour Pâques, pour le bonheur des enfants et des plus grands. Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Venez admirer cette magnifique demeure décorée pour Pâques, pour le bonheur des enfants et des plus grands et découvrir le charme et la féérie de cette demeure hors du commun.

Profitez de votre visite pour chiner dans les salles des ventes Star qui regorgent d’idées…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00

2023-04-08T18:00:00+02:00 Evelyne Ramblier

