Après-midi médiéval et concert au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Après-midi médiéval et concert au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles, 17 décembre 2022, Chateauneuf-sur-loire. Après-midi médiéval et concert au Manoir des Tourelles Samedi 17 décembre, 13h00 Manoir des Tourelles Récital de musique médiévale, défilé de costumes médiévaux, visite du manoir des Tourelles, idées cadeaux dans la salle des ventes. Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Récital de musique interprété par les Trompettes de Héraut, défilé de costumes médiévaux par les Ateliers de Jeanne. Visite du manoir « Arnodin » de la cave au grenier accompagné de ses propriétaires Évelyne et Philippe. A 8 jours de Noël, dans la salle des ventes, chinez de nombreuses idées cadeaux…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T13:00:00+01:00

2022-12-17T17:00:00+01:00 ®Evelyne Ramblier

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Manoir des Tourelles Adresse 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire

Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Après-midi médiéval et concert au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles 2022-12-17 was last modified: by Après-midi médiéval et concert au Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles Manoir des Tourelles 17 décembre 2022 Châteauneuf-sur-Loire Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire

Chateauneuf-sur-loire