Visite guidée du manoir des Templiers

Manoir des Templiers Anneville-Ambourville, 16 septembre 2023

431, route du village – Visite libre. – Visites commentées par les jeunes guides de l’association Fraternité Banlieues (manoir, grange, pigeonnier, four à pain).

Durée : 1h – Vente de produits artisanaux. Sam 16 et dim 17 : de 11h à 17h

Tarif : 1€ solidaire Manoir des Templiers 431 route du village, 76480 Anneville-Ambourville Anneville-Ambourville 76480 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie

