Culture G et Sports – AMB élémentaires n°2 Manoir des Templiers Ambourville, 7 août 2023, Ambourville.

ERA-93 est une association d’éducation populaire qui, à travers une démarche socio-éducative et de prévention, souhaite favoriser les départs en vacances de la jeunesse qui en est éloignée.

Aujourd’hui et particulièrement dans les territoires « politique de la ville », on constate une évolution croissante des enfants et jeunes sédentarisés, isolés face à leurs écrans ou encore en marge de la société et adoptant des conduites à risque.

A travers un séjour apprenant alliant culture générale et sports, nous entendons permettre aux enfants scolarisés en primaire de parfaire des acquisitions mobilisables dans le cadre de l’école tout en prenant ou reprenant le goût de l’activité physique via la découvrant de sports de coopération.

Manoir des Templiers 433-589 route du village Anneville-Ambourville 76480 Ambourville 76480 Seine-Maritime Normandie

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T15:00:00+02:00

sports de coopération biodiversité et développement durable

ERA 93