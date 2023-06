Séjour Chantiers Citoyens – CC n°1 – 2023 Manoir des Templiers Ambourville, 10 juillet 2023, Ambourville.

Séjour Chantiers Citoyens – CC n°1 – 2023 10 – 15 juillet Manoir des Templiers 30€

ERA-93 est une association d’éducation populaire qui, à travers une démarche socio-éducative et de prévention, souhaite favoriser les départs en vacances de la jeunesse qui en est éloignée.

Aujourd’hui et particulièrement dans les territoires « politique de la ville », on constate une évolution croissante des jeunes sédentarisés, isolés face à leurs écrans ou encore en marge de la société et adoptant des conduites à risque.

C’est pourquoi, pour les vacances d’été 2023, nous proposons un nouveau projet de séjour : LES CHANTIERS CITOYENS pour les jeunes âgés entre 15 et 17 ans. L’objectif est d’accompagner des jeunes, dans une démarche citoyenne, en les amenant à prendre part à des chantiers de rénovation, d’un lieu datant du XIIIe siècle et travailler autour de la biodiversité.

Manoir des Templiers 433-589 route du village Anneville-Ambourville 76480 Ambourville 76480 Seine-Maritime Normandie

